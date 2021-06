MotoGp, Marc Marquez è tornato davvero: vittoria da record al Sachsenring, dopo 581 giorni da incubo

20 giugno 2021 a

Ora è tornato per davvero, Marc Marquez. Il pilota spagnolo della Honda vince al Sachsenring in Germania, 581 giorni dopo l'ultimo successo causa il gravissimo infortunio al braccio che ha fatto temere per la sua carriera. Marc eguaglia Giacomo Agostini (undicesima vittoria sul tracciato tedesco) e riscatta un avvio di stagione tribolato.



Marquez, partito dalla seconda fila, infila già al primo giro il connazionale Aleix Espargaro e stacca via via tutti gli altri inseguitori, da Miguel Oliveira a Jack Miller e Fabio Quartararo. leader del mondiale di MotoGp. Alla fine Oliveira su Ktm arriva secondo, il francese terzo davanti a Binder e al primo degli italiani, Francesco Bagnaia su Ducati arrivato quinto.

