Euro 2020, Donnarumma fischiato dai tifosi all'Olimpico. E l'ex Milan risponde così

21 giugno 2021 a

a

a

Non se lo aspettava Salvatore Sirigu, quando Roberto Mancini ha chiesto all'estremo difensore del Torino di mettersi i guantoni ed entrare al posto di Gianluigi Donnarumma. Una sostituzione simbolica, per concedere alcuni minuti di gloria al secondo portiere degli Azzurri. L'intento del commissario tecnico poteva essere presumibilmente anche quello di omaggiare Gigio Donnarumma, fortunatamente mai necessario sino ad ora, ma che ha comunque sempre risposto "presente" quando è stato chiamato in causa. Tuttavia, dagli spalti dell'Olimpico, al posto degli applausi sono piovuti forti fischi. Non tantissimi, ma comunque forti e ben udibili.

Euro 2020, arrivano i tedeschi: super Gosens, la Germania cala il poker contro il Portogallo di CR7

Alla radice del comportamento del pubblico di Roma, il benservito che Gianluigi Donnarumma ha dato al Milan qualche settimana fa. Le sue richieste economiche, promosse anche dal suo procuratore Mino Raiola, non sono state esaudite. E quindi Gigio ha deciso di rifiutare l'estrema offerta da 7 milioni netti a stagione dalla squadra che lo ha cresciuto e lanciato, per andarsi ad accasare altrove. Probabilmente, al Paris Saint Germain di Al-Khelaifi, il cui staff medico è atteso prossimamente a Coverciano per le visite mediche di rito cui Donnarumma dovrà sottoporsi. Al Milan, è intanto già arrivato il portiere francese Mike Maignan, appena laureato campione di Francia con il Lille. Impresa, di cui è stato uno dei protagonisti assoluti.

La Svizzera vince 3-1 contro la Turchia ma non basta. Ora spera nei ripescaggi

Gigio non sembra comunque esserci rimasto male per i fischi che gli sono stati rivolti al momento del cambio con Sirigu. Prima dell'inizio della gara, il portiere di Castellamare di Stabia aveva salutato il pubblico insieme a tutta la squadra, ricevendo un accoglienza calorosa. A fine partita, ha invece ringraziato i tifosi sul proprio account Instagram: "Primi agli ottavi - ha scritto aggiungendo l'emoticon di un cuore azzurro -. Ora avanti così, con il supporto dei nostri straordinari tifosi". Tutto e bene quel che finisce bene, quindi?

L'inviata del Tg1 in mezzo ai tifosi azzurri. Italia-Galles, la diretta di Valentina Bisti finisce in disastro | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.