Euro 2020, arrivano i tedeschi: super Gosens, la Germania cala il poker contro il Portogallo di CR7

Il gruppo F prometteva spettacolo e finora ha mantenuto in pieno le aspettative, anzi forse le ha addirittura superate visto l’exploit odierno dell’Ungheria del ct Marco Rossi, capace di strappare un pareggio contro i campioni del mondo della Francia. A seguire la Germania ha messo in chiaro che, come sempre, c’è anche lei con cui dover fare i conti in questo Euro 2020. I tedeschi si sono infatti resi protagonisti di una vera e propria prova di forza contro il Portogallo, battuto in rimonta per 4-2.

Impresa dell'Ungheria del signor Rossi, solo Griezmann salva la Francia: 1-1 e giochi apertissimi

Il gol in contropiede di Cristiano Ronaldo aveva illuso i portoghesi, che partivano da una posizione di forza, avendo vinto per 3-0 il match inaugurale contro l’Ungheria. Ritrovandosi spalle al muro, la Germania ha reagito come solo le grandi nazionali sanno fare, ribaltando il risultato già nel primo tempo grazie alle autoreti di Ruben Dias e Guerriero. Nella ripresa si è poi scatenato un super Gosens, che prima ha servito l’assist per il 3-1 di Havertz e poi ha segnato lui stesso il 4-1.

Il Portogallo ha provato a reagire accorciando le distanze con Diogo Jota, ma il risultato non è più cambiato: grande prova di forza dei tedeschi, che a Monaco di Baviera hanno dato spettacolo. Adesso la situazione nel gruppo è apertissima: guida la Francia con 4 punti, seguita da Germania e Portogallo a quota 3. Decisiva l’ultima giornata in cui si affronteranno Francia-Portogallo e Germania-Ungheria.

