Euro 2020, Italia inginocchiata contro l'Austria? Bonucci non si sbilancia: "Quando decideremo"

25 giugno 2021 a

a

a

“Al ritorno in hotel avremo una riunione tutti insieme, ne parleremo stasera e decideremo cosa fare”. Così Leonardo Bonucci ha risposto alla domanda su quale sarà la scelta degli azzurri all’inizio della partita tra Italia e Austria, valida per gli ottavi di finale di Euro 2020. Gli avversari, capitanati da David Alaba, hanno già fatto sapere di essere tutti d’accordo sull’inginocchiarsi in segno di solidarietà per il movimento Black Lives Matter.

Lukaku accende Belgio-Portogallo: "CR7? Forse lui invidia...", un ottavo tutto da godere

Gli azzurri, invece, non hanno ancora preso una decisione. In ogni caso sarà una scelta condivisa, per non ripetere quanto accaduto contro il Galles, quando in cinque (Belotti, Bernardeschi, Emerson, Pessina e Toloi) si sono inginocchiati contro il razzismo mentre gli altri sei no. Non resta quindi che attendere cosa sceglieranno di fare gli azzurri, con la speranza che il tema non li distragga poi da quello che è il vero obiettivo, ovvero vincere la partita e andare ai quarti di finale. Per le battaglie politiche e sociale poi ci sarà il tempo affinché ognuno decida di affrontarle come meglio creda.

Schiaffone a Letta, l'Italia non si inginocchierà contro l'Austria. E Salvini: "Non si dica che sono razzisti"

Nel frattempo sull’argomento “in ginocchio sì/in ginocchio no” si è espresso il ct Roberto Mancini: “Non vorrei parlarne, io sono qui per giocare la partita, per me la cosa più importante è la libertà. Sempre”. Parole che hanno raccolto l’apprezzamento di Matteo Salvini, che ha esortato gli azzurri ad andare in campo “a testa alta”.

Mancini col dubbio Verratti-Locatelli: chi gioca gli ottavi di Euro 2020? Spunta un indizio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.