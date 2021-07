Euro 2020, Matteo Salvini festeggia dopo Italia-Spagna ma esagera: Francesca Verdini travolta

07 luglio 2021 a

Ha scatenato festeggiamenti sparsi per tutta la penisola italiana, l'ultimo rigore calciato da Jorginho che ha consentito all'Italia di accedere alla finalissima di Wembley che si disputerà domenica 11 luglio 2021 alle 21.00. Il più classico dei rigori calciati alla perfezione: portiere da una parte, palla dall'altra. Anche Matteo Salvini è riuscito a contenere la propria euforia, alla fine dell'incontro sicuramente più sudato degli Azzurri in questo Europeo. In un video condiviso sui propri account social, Salvini si è mostrato a casa, poco dopo il triplice fischio dell'arbitro Brych che ha sancito la vittoria italiana.

Con indosso la maglietta della Nazionale, Salvini si è ripreso mentre esclama più volte "Sì, sì, sì, sì,sì". Il leader del Carroccio ha poi spostato la visuale della telecamera, inquadrando la sua compagna Francesca Verdini, direttamente seduta di fianco a lui. "E dillo. E dillo", la incita il leghista. Verdini risponde tuttavia con una risata tanto divertita, quanto imbarazzata, per poi mettersi le mani sul volto per evitare di essere ripresa in faccia dal compagno. Salvini si è poi lanciato contro la 28enne, proseguendo ininterrottamente la propria esultanza.

"Siamo in finale, grandissimi ragazzi!", ha poi scritto l'ex ministro dell'Interno su Twitter, contornando il tutto con delle emoticon che rappresentano il tricolore italiano. Gli Azzurri sono ora chiamati a giocarsi il titolo contro la vincente tra Inghilterra e Danimarca, match in programma per stasera, mercoledì 7 luglio 2021 alle 21.00. Nella loro storia, gli Azzurri hanno sollevato soltanto una volta il trofeo continentale nel 1968, dopo aver battuto per 2-0 la Jugoslavia. Gli inglesi non hanno invece mai alzato l'Europeo, mentre i danesi hanno vinto l'ultima competizione ancora a 8 squadre nel 1992. La posta in gioco è tanta, le squadre sempre meno.

