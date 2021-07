Euro 2020, Leonardo Spinazzola in lacrime: da casa, un video straziante dopo il rigore di Jorginho

07 luglio 2021 a

Ci sono voluti i calci di rigore per battere la Spagna e arrivare in finale a Euro 2020. Il percorso dell’Italia continua a essere netto, ma adesso manca l’ultimo atto, quello più difficile: per la quarta volta gli azzurri disputeranno una finale europea, con la speranza di portare in parità il bilancio che al momento dice 1 vittoria (53 anni fa) e 2 sconfitte (l’ultima nel 2012, proprio contro la Spagna).

La vittoria di ieri per quanto sofferta è stata meritata dall’Italia, che non è riuscita a imporre il suo gioco e il suo palleggio, ma era comunque in vantaggio fino a dieci minuti dalla fine, quando una distrazione ha aperto un buco al centro ben sfruttato da Olmo e Morata. Quest’ultimo si è poi fatto parare il quarto rigore da Donnarumma, mentre Jorginho con gran freddezza ha messo a sedere Unai Simon e ha spedito l’Italia in finale, che si giocherà sempre a Wembley contro i padroni di casa dell’Inghilterra o contro l’outsider Danimarca.

Al termine del match, gli azzurri non si sono dimenticati di Leonardo Spinazzola: era stato uno dei grandi protagonisti di questi Europei, ma la rottura del tendine lo ha costretto a tornare a casa. I compagni lo hanno omaggiato indossando la sua maglia e intonando cori in suo nome dopo aver battuto la Spagna. Spinazzola ha guardato la partita da casa con famiglia e amici e ha pubblicato alcuni video in cui festeggia il successo e ringrazia i compagni con evidente commozione e trasporto.

