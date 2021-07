Euro 2020, Lele Adani lascia Sky in diretta: "La mia ultima telecronaca". Trevisani resta senza parole, un terremoto

08 luglio 2021 a

Ha spiazzato tutti il commentatore di Sky Lele Adani nella serata di ieri, mercoledì 7 luglio 2021. A una manciata di minuti dalla fine della semifinale tra Inghilterra e Danimarca (vinta 2-1 dagli inglesi ai supplementari), il commentatore ha annunciato il suo addio a Sky. L'annuncio è arrivato all'improvviso e ha colto alla sprovvista anche Riccardo Trevisani, rimasto ammutolito dalla decisione presa da Adani e da lui comunicata in diretta. Lo spiega Paolo Ziliani che in un post su Twitter, apre il dibattito: "Al minuto 120esimo segna un goal inatteso anche Lele Adani che annuncia, agghiacciando Trevisani, che non dice parola, di essere al suo ultimo commento con Sky. Ieri Ambrosini. Oggi Adani. Domani?".

L'annuncio del commentatore ha subito riscosso un notevole eco sui Social. Negli anni, l'ex difensore dell'Inter si era fatto apprezzare per la sua visione del calcio che, non di rado, lo ha portato anche ad alcuni scontri con giocatori e allenatori. Celebre ormai un siparietto tra Massimiliano Allegri e Adani, dove i due hanno dato vita a un litigio in diretta riguardo a opinioni contrastanti sui moduli adoperati dalla Juventus in alcune gare di campionato. La decisione di Daniele Adani preoccupa ora i fan, e in particolare gli abbonati a Sky che, dopo aver perso i diritti delle partite più importanti, si vedono ora perdere anche i commentatori più affezionati.

Sono innumerevoli i commenti che si riversano contro il conglomerato delle telecomunicazioni britannico: "Grandissima notizia. Siamo vicini al successo, ovvero alla quasi chiusura di un circo indegno durato per troppi anni", scrive un utente nei commenti. Tuttavia, c'è anche chi non apprezzava il commento tecnico dell'ex nerazzurro: "Non ne sentiremo la mancanza". E ancora: "Era ora, tra lui e Magrini al Tour non so chi fosse peggio nelle telecronache con i i loro discorsi confusionari". Sky ha perso i diritti della Seria A in favore di Dazn, che detiene ora l'esclusiva. Il colosso televisivo mantiene i diritti in co-esclusiva soltanto per tre partite a settimana. Che il futuro di Adani sia proprio a Dazn?

