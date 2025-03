Milan, caso-Leao: "Spero che Conceiçao sia ricattato..."

Un altro flop per un Milan sempre più lontano dalla Champions. Da quando è arrivato in Italia e dopo aver vinto la Supercoppa italiana, Sergio Conceicao ha deluso e sta guidando un Milan confusionario e con troppi alti e bassi.

La confusione in difesa e al momento di calciare il rigore, domenica sera a Napoli, sono le immagini di una squadra in completa difficoltà. L’allenatore portoghese ex Porto, arrivato a dicembre al posto dell’esonerato Paulo Fonseca, non proseguirà molto probabilmente con il club al termine della stagione e intanto a Pressing è stato demolito dal giornalista di Mediaset Riccardo Trevisani, in particolare per la gestione di Rafa Leao: "Nelle ultime sette in campionato, Leao è stato fuori 4 volte — ha esordito — Siamo proprio nella follia, il metaverso del pallone. Il giocatore più forte della squadra viene messo in panchina quattro volte nelle ultime sette per far giocare uno che non ha mai preso sei in una partita, che è Joao Felix”.