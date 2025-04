Antonio Conte vede lo scudetto, la frase che scuote l'Inter

Pochi forse crederanno alle parole di Antonio Conte di domenica sera, dopo la vittoria del suo Napoli sul Torino per 2-0 al Maradona. In compenso, in tanti ora credono allo scudetto degli azzurri, che si ritrovano a +3 sull'Inter sempre più in crisi, sconfitta dalla Roma in casa e al terzo ko nelle ultime 3 partite.

"Inter? Ho guardato il secondo tempo di Fiorentina-Empoli, poi ho spento tutto", spiega in tv l'allenatore salentino, assicurando di aver solo conosciuto il risultato della diretta concorrente. "Anche perché già soffriamo per noi, perché dobbiamo soffrire guardando le altre", è la battuta del mister a Dazn.

"Ora mancano quattro passi, abbiamo fatto il primo e ci siamo portati avanti. Sappiamo che andremo ad affrontare due squadre che lotteranno per la salvezza come Parma e Lecce. Oggi contava vincere e lo abbiamo fatto con grande personalità e determinazione, da squadra consapevole della propria forza. Lo stadio ha spinto tanto ed è stato il dodicesimo e tredicesimo uomo in campo. I tifosi erano eccitati e cercavano di trasferirci tutta la loro determinazione. Io parlo solo di calcio, qualsiasi cosa uno dice viene strumentalizzata".

Decisa una doppietta del solito McTominay, il centrocampista scozzese ex Manchester United che aveva già realizzato la rete dell'1-0 a Monza e addirittura a quota 11 in stagione. "Andando a vedere la rosa, i gol dovevamo trovarli. Non è una rosa dove ci sono tanti giocatori in doppia cifra e che ti assicurano tanti gol. Bisogna sfruttare le risorse che abbiamo, tutti sono migliorati molto. Il primo gol è molto bello ed è frutto del lavoro. Abbiamo 74 punti e penso che la Champions sia un fatto matematico per noi. Pensando da dove partivamo, è qualcosa di incredibile. Lo Scudetto sarebbe un prodigio", aggiunge l'allenatore dei campani con più di un pizzico di scaramanzia.