Euro 2020, Scozia pazza per l'Italia: "Mancini, sei la nostra ultima speranza", una prima pagina tutta da godere

Sarà una domenica bestiale per lo sport italiano, una giornata che comunque vada non verrà dimenticata. Perché le finali si possono anche perdere, ma bisogna arrivarci e non è mai una cosa semplice né banale: prima toccherà a Matteo Berrettini provare a coronare il sogno di una vita a Wimbledon, dove se la vedrà con il cannibale Djokovic; poi sarà la volta dell’Italia in finale di Euro 2020 contro i padroni di casa dell’Inghilterra.

Contro i 60mila di Wembley non sarà per nulla facile, anche perché gli inglesi non hanno mai vinto l’Europeo e inseguono un trofeo internazionale da 55 anni. Se allo stadio il tifo sarà quasi tutto per loro, fuori in tanti paesi si tiferà per l’Italia. Prendiamo ad esempio la Scozia, che su The National (il giornale che supporta l’indipendenza) apre con Roberto Mancini nei panni di Braveheart. “Salvaci Roberto, sei la nostra ultima speranza”, è il titolo a caratteri cubitali.

Sotto viene aggiunto che gli scozzesi non hanno alcuna intenzione di trascorrere i prossimi 55 anni con gli inglesi che se la “sbattono” per un Europeo vinto. Anche il Daily Record si è schierato compatto con l’Italia, rivolgendo un invito a tutti i suoi lettori: “Domenica pizza e Peroni”. Perché Italians do it better…

