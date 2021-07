Euro 2020, Fedez mostra a tutti dove abita Gigio Donnarumma: disastro in diretta, finisce male

13 luglio 2021 a

Si lascia andare all'euforia, Fedez, ma questa volta l'ha combinata grossa. Gigio Donnarumma ha appena parato il rigore al povero Saka, l'Italia batte l'Inghilterra e si aggiudica Euro 2020. A casa di Federico Lucia e Chiara Ferragni va in scena il copione comune a molte abitazioni e piazza italiane domenica sera: delirio puro.

Se contro la Spagna in semifinale il rapper e la imprenditrice del fashion si erano ripresi mentre sembravano non capire il risultato della lotteria dal dischetto (qualcuno ci ha letto addirittura una polemica politica con Matteo Renzi sul Ddl Zan...), contro gli inglesi Fedez ragiona da tifoso puro, ma sempre col telefonino in mano. E così urlante e festante si avvicina al balcone della sua lussuosa casa in CityLife, quartiere della Milano facoltosa e alla moda, scelto non a caso da molte star del pallone meneghino.

"Donnarumma ti aspetto a casa, ci dobbiamo salutare dal balcone quando torni", esclama ebbro di gioia, abbracciando idealmente l'ormai ex portiere del Milan e futuro guardiano dei pali di Psg (con trasloco a Parigi in una abitazione all'altezza dei suoi 12 milioni netti annui)". Poi forse capendo di averla fatta grossa e aver reso facilmente individuabile l'abitazione di Gigio, da domenica sera eroe nazionale, Fedez prova goffamente a rimediare: "Non so neanche se abiti lì... Grande ti voglio bene". Nel dubbio, Donnarumma farà bene a non farsi vedere per un po': vuoi per dribblare i bollori dei tifosi più felici sia le pacate "critiche" dei milanisi delusi per l'addio.

