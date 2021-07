Euro 2020, ira del prefetto di Roma: "Il pullman non autorizzato, la Federcalcio ci ha amareggiati"

14 luglio 2021 a

È polemica sul pullman aperto usato per la sfilata a Roma della Nazionale dopo la vittoria agli Europei. A tornare sul discorso è Matteo Piantedosi, prefetto della Capitale. "Avevamo negato il permesso a festeggiare la vittoria dell’Italia agli Europei sull’autobus scoperto, ma i patti non sono stati rispettati", è il lungo sfogo arrivato sulle colonne del Corriere della Sera. Qui Piantedosi ha raccontato di un tavolo convocato nei giorni precedenti alla festa degli Azzurri al quale ha preso parte anche la Federcalcio. "La Figc chiedeva di consentire agli atleti della Nazionale di fare un giro per Roma su un autobus scoperto, ma è stato spiegato chiaramente che non era possibile - ha proseguito -. Abbiamo detto che non potevamo autorizzarli perché dovevamo gestire il passaggio dal Quirinale a Palazzo Chigi cercando di conciliarlo con le esigenze di sicurezza legate alla pandemia e dunque evitare in ogni modo assembramenti".

Ma nulla, la Figc non ha voluto sentire ragioni e ha trovato soluzioni "alternative": "Lunedì mattina - ha detto Piantedosi - la Figc ha riproposto diverse soluzioni ultima delle quali quella di utilizzare una pedana da montare in piazza del Popolo, in pieno centro a Roma, dove far salire i giocatori che in questo modo potevano festeggiare con i tifosi". L'ok non è tardato ad arrivare, ma "nel primo pomeriggio di lunedì abbiamo avuto altri contatti diretti con lo staff della Figc che ha rinnovato la richiesta di poter utilizzare l’autobus scoperto. Abbiamo spiegato a tutti che le valutazioni non erano cambiate".

Ma la pedana non è stata montata. "Abbiamo pensato che avrebbero fatto fermare i giocatori davanti a Palazzo Chigi dopo l’incontro con il presidente del Consiglio Mario Draghi. Ci avevano assicurato - è la versione del prefetto - che il trasferimento sarebbe avvenuto con un autobus coperto. Invece poco dopo l’uscita dal Quirinale si è aggregato un autobus scoperto con la livrea e le scritte dedicate ai campioni d’Europa". D'altro canto, dallo staff di Gabriele Gravina (presidente della Figc), hanno detto che per le strade c'erano già numerose persone. Poi la frecciata al capitano della squadra Giorgio Chiellini e al difensore Leonardo Bonucci: "I due hanno rappresentato con determinazione il loro intendimento al personale in servizio d’ordine; a quel punto non si è potuto far altro che prendere atto della situazione e gestirla nel miglior modo possibile. La complessità e la delicatezza è testimoniata dalle immagini da cui si può vedere che praticamente solo le forze di polizia indossavano la mascherina. Tutto quello che è successo ci ha profondamente amareggiati", ha concluso.

