Euro 2020, il retroscena sulla telefonata: "Preparate il pullman". Un inquietante sospetto: Bonucci "capro espiatorio"?

La decisione di allestire il pullman scoperto per i festeggiamenti degli Europei era stato deciso dopo la semifinale contro la Spagna. Al Corriere della Sera una fonte interna alla Big bus tours, la società proprietaria dell'autobus che lunedì ha accompagnato i giocatori della Nazionale per le strade della Capitale, ha raccontato la sua versione: "Abbiamo ricevuto una chiamata dalla Federazione intorno alle 16,30 con la quale ci veniva chiesto di muoverci dal deposito verso il centro della città. Solo dopo, quando eravamo ormai lungo la strada, ci hanno chiamato una seconda volta e ci hanno comunicato di andare verso Palazzo Chigi".

Insomma, la Big bus tours, è stata avvertita solo all'ultimo momento. La squadra infatti era già al Quirinale, quando il pullman ha lasciato il deposito di Tor Cervara e l'autorizzazione a partire è arrivata direttamente dalla Federcalcio. La decisione di allestire il pullman scoperto sarebbe successiva alla semifinale contro la Spagna: "Dopo quella vittoria ci hanno contattato, dicendoci che tra le varie ipotesi sul tavolo, in caso di trionfo con l'Inghilterra, c'era anche questa. Così abbiamo messo a disposizione uno dei nostri mezzi e ci siamo accordati su come operare".

La Federcalcio si sarebbe occupata dell'allestimento: "Hanno fatto tutto in tempi record, l'autobus è stato preparato lunedì mattina in poche ore". E in effetti l'immagine scelta per la fiancata è proprio quella di Chiellini mentre alza la coppa. E quando il pullman scoperto è arrivato davanti a Palazzo Chigi, i calciatori erano già seduti nel cortile. Ma le forze dell'ordine sapevano del suo arrivo? Secondo la Big Bus Tours, sì: "Ci hanno aiutato a passare tra la folla, evidentemente erano state avvisate altrimenti ci avrebbero bloccato". E ancora: "Una volta giunti fin lì, eravamo certi che i giocatori sarebbero saliti, nessuno ci sembrava si ponesse più il problema. La decisione era sicuramente già stata presa prima, nel momento in cui ci hanno avvisato di lasciare il deposito per raggiungere centro città".

