Euro 2020, avete mai visto la moglie di Marco Verratti? Da lasciare senza parole

Altro matrimonio tra gli azzurri di Mancini campioni d'Europa. Oggi, giovedì 15 luglio, Marco Verratti e la modella francese Jessica Aidi diventeranno marito e moglie nel municipio di Neuilly, a nord di Parigi. A seguire una cena di gala con menù misto italiano e francese. Tra gli invitati diversi calciatori quali: Lorenzo Insigne, Ciro Immobile, Javier Pastore, Ezequiel Lavezzi. I festeggiamenti sono iniziati martedì sera: Verratti ha brindato con gli amici più cari in un noto ristorante italiano, di cui il centrocampista è comproprietario.

I due fanno coppia fissa da un paio d'anni. Come Federico Bernardeschi anche il calciatore del Paris Saint-Germain ha deciso di convolare a nozze dopo la vittoria dell'Italia agli Europei. Per Verratti si tratta del secondo matrimonio: nel 2019 ha divorziato da Laura Zazzara, dalla quale ha avuto i figli Tommaso e Andrea. Il rapporto tra gli ex coniugi è rimasto ottimo, tanto che l'ex moglie di Verratti è rimasta a vivere a Parigi.

Il calciatore ha conosciuto Jessica quando la ragazza lavorava come cameriera in un ristorante di lusso: un colpo di fulmine che ha spinto Verratti a lasciare tutto per lei. La romantica proposta di matrimonio di Verratti alla sua Jessica è arrivata qualche mese fa durante una vacanza a Marrakech.

