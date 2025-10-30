Jannik Sinner a Parigi? Occhio: con chi lo beccano al ristorante

Una semplice foto sui social è bastata per far impazzire i fan: Jannik Sinner e Kylian Mbappé immortalati insieme a Parigi, sorridenti accanto allo chef di un noto ristorante italiano. Due stelle dello sport mondiale, il talento del tennis e l’icona del calcio, uniti da una serata di relax lontano dai riflettori dei campi da gioco.
Il locale in questione è la Giusé Trattoria, storico ristorante nei pressi dell’Arco di Trionfo, diventato punto di riferimento per molti sportivi. Tra i proprietari figura anche Marco Verratti, ex centrocampista del Psg, che ha deciso di investire nel progetto dopo anni di frequentazione assidua come cliente. Il menù è un omaggio alla tradizione italiana: dalla cacio e pepe alla carbonara, fino al pesto e ai saltimbocca alla romana.
Non è la prima volta che Sinner fa tappa in questo locale: già lo scorso giugno, durante il Roland Garros, il suo volto era apparso nelle foto pubblicate dal ristorante. Mbappé, parigino d’adozione, è invece un habitué, spesso di casa nei luoghi simbolo della capitale francese. La curiosità dei tifosi ora è tutta sul ‘menù dei campioni’: chissà cosa avranno scelto Jannik e Kylian tra le tante proposte. I prezzi sono in linea con il livello del locale — circa 80 euro per una cena completa — ma il valore di quella serata va ben oltre.
Cucina italiana con Cacio e Pepe (25 euro al piatto), Pesto (25) e la classica Carbonara, fatta a regola d'arte (a 29 euro). Nella carta del menù c'è anche l'Alfredo, piatto italiano che ha una grande popolarità all'estero, in particolare negli Stati Uniti, rivisitato con il tartufo (32 euro). Tra i secondi le polpette della nonna (29 euro), l'insalata di polpo e i saltimbocca alla romana. Nel menù non manca la pizza, 13 euro per una margherita. Ora viene da chiedersi chissà cosa avranno ordinato Jannik Sinner e Kylian Mbappé. La Cacio e Pepe è di 25 euro al piatto, la pasta al pesto 25 e la classica Carbonara, fatta a regola d’arte, a 29 euro. Davanti a questi piatti c’è stato un incontro tra due giovani simboli dello sport contemporaneo, accomunati da talento, disciplina e una passione condivisa per la buona cucina italiana.