Jannik Sinner a Parigi? Occhio: con chi lo beccano al ristorante

Una semplice foto sui social è bastata per far impazzire i fan: Jannik Sinner e Kylian Mbappé immortalati insieme a Parigi, sorridenti accanto allo chef di un noto ristorante italiano. Due stelle dello sport mondiale, il talento del tennis e l’icona del calcio, uniti da una serata di relax lontano dai riflettori dei campi da gioco. Il locale in questione è la Giusé Trattoria, storico ristorante nei pressi dell’Arco di Trionfo, diventato punto di riferimento per molti sportivi. Tra i proprietari figura anche Marco Verratti, ex centrocampista del Psg, che ha deciso di investire nel progetto dopo anni di frequentazione assidua come cliente. Il menù è un omaggio alla tradizione italiana: dalla cacio e pepe alla carbonara, fino al pesto e ai saltimbocca alla romana.

Non è la prima volta che Sinner fa tappa in questo locale: già lo scorso giugno, durante il Roland Garros, il suo volto era apparso nelle foto pubblicate dal ristorante. Mbappé, parigino d’adozione, è invece un habitué, spesso di casa nei luoghi simbolo della capitale francese. La curiosità dei tifosi ora è tutta sul ‘menù dei campioni’: chissà cosa avranno scelto Jannik e Kylian tra le tante proposte. I prezzi sono in linea con il livello del locale — circa 80 euro per una cena completa — ma il valore di quella serata va ben oltre.

