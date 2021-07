Inter senza soldi? Spunta una pista: un inatteso ritorno in attacco, ecco il "bomber di scorta"

16 luglio 2021 a

L'Inter ha pochi soldi? Nessun problema, Marotta e Ausilio lavoreranno di fantasia. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport ci sarebbe in piedi una trattativa per riportare in nerazzurro l'attaccante senegalese con cittadinanza spagnola Keita Balde. A confermarlo è stato il suo agente Federico Pastorello, uscendo dalla sede nerazzurra. "L'incontro è andato bene, abbiamo fatto il punto su varie situazioni. L'Inter può stare tranquilla su Lukaku? Sì certo. Romelu ora è in vacanza e si merita le vacanze che sta facendo. Quindi non ci sono problemi. Qui per Lazaro? No. Sono venuto per parlare di Keita, della sua situazione. L'Inter è interessata al ritorno ? Si sta valutando. Dipenderà dalle partenze che ci saranno. Ottimista? Beh vediamo. Inzaghi lo conosce molto bene".





Grazie anche a Inzaghi, alla Lazio, Keita si era rivelato al calcio italiano come una delle seconde punte più promettenti d'Europa. Nel 2017 il salto al Monaco, piuttosto deludente, e poi l'approdo all'Inter nel 2018, con soli 5 gol in 29 partite complessive. La scorsa stagione, con la maglia della Sampdoria, 7 gol in 25 presenze, tra partite da titolare e da riserva. Un ruolo che all'Inter sarebbe di "punta di scorta" alle spalle di Lukaku e Lautaro Martinez, sempre che le sirene della Premier League o della Liga non tornino a cantare per l'attaccante belga e il compare argentino.

