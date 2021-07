Sebastian Vettel non si classifica, "cosa ha fatto dopo la gara": il gesto impensabile

21 luglio 2021 a

Non è certo uno dei momenti migliori della carriera di Sebastian Vettel. Il tedesco è decimo nel mondiale e nelle ultime 4 gare ha collezionato soltanto 2 punti. Sembra essere stata soltanto una eccezione quindi il secondo posto di Baku. Nella giornata di ieri, martedì 21 luglio 2021 non si è nemmeno classificato, perdendo il controllo della vettura durante un testa a testa con Fernando Alonso. Dopo la gara, il tedesco non ha tuttavia pianto sul latte versato e ha iniziato a darsi da fare sugli spalti. Sebastian Vettel si dimostra sempre più amico dell'ambiente, come dimostrano infatti le immagini condivise dalla scuderia Aston Martin.

La breve clip diffusa dalla Aston Martin ha iniziato a impazzare sul web. Nel video si vede Vettel intento a raccogliere la spazzatura sugli spalti, lasciata dagli spettatori. Il pilota tedesco si è quindi poi recato dai bidoni della spazzatura, con i mano due grandi sacchi di rifiuti che aveva raccolto in solitario. Gesto che certo non basta a consolarsi dal ritiro del Gran Premio di Gran Bretagna, vinto da Hamilton dopo 48 giri, ma che da un forte segnale a fan e appassionati di Formula 1. Dal rosso Ferrari al verde dell'Aston Martin, Vettel ha voluto dimostrare di tenere all'ambiente.

After a tough race, Sebastian Vettel stayed behind with a group of fans to help the clear-up at Silverstone ❤️pic.twitter.com/16EIzzHVAL — Formula 1 (@F1) July 19, 2021

Che il fine gara passato sugli spalti di Silverstone sia una campagna pubblicitaria promossa dalla stessa Aston Martin, oppure un gesto spontaneo del tedesco, non è ancora chiaro. Sicuramente si tratta di un gesto bella da vedere e con un forte significato. "Domenica sera a Silverstone. Il weekend del GP di Gran Bretagna è finito. Ma per Seb, la corsa per il pianeta non finisce mai", ha scritto l'Aston Martin sul proprio profilo Twitter. I complimenti sono stati cinguettati anche dal profilo ufficiale della Formula 1, che ha condiviso il video del bel gesto del pilota. Anche i Fan hanno apprezzato l'umiltà di Seb.

