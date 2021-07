Tokyo 2020, Federica Pellegrini "svelata": "Chi è il suo partner", terremoto privatissimo nel villaggio olimpico

23 luglio 2021 a

Che gaffe alle Olimpiadi di Tokyo su Federica Pellegrini. Nella scheda della campionessa per la stampa accreditata ai giochi, si legge infatti: "Family: Partner Matteo Giunta. Coach: Matteo Giunta [personal], from 2014". Insomma, per i giapponesi non ci sono dubbi, anche se i due interessati non hanno mai ufficializzato la loro relazione, sono fidanzati.

Il documento contiene biografia, record, carriera sportiva, statistiche, interessi, legami familiari e curiosità ed è stato realizzato per ciascuno degli oltre 11 mila atleti partecipanti alle Olimpiadi, rivela La Repubblica. Che ha notato come nella bio della Pellegrini ci sia questa clamorosa gaffe. Del resto, si spiega nell'articolo, alcune informazioni sono tratte da articoli di giornali o siti web (correttamente riportati) che riportano anche molte voci e gossip. E così i vari retroscena e i pettegolezzi diventano fonti di informazione.

Che tra Pellegrini e Giunta, cugino dell'ex fidanzato di Federica, Filippo Magnini, ci sia un legame molto forte cominciato professionalmente nel 2014, è risaputo. Ma i due però, non hanno mai detto esplicitamente di essere una coppia. In questi anni la loro vita privata è rimasta tale anche se i rumors che circano sulla loro relazione sono cresciuti nel tempo e di fatto vengono confermati dalle foto che li ritraggano insieme, mentre si scambiano effusioni e tenerezze, metre sfilano insieme sui red carpet. Insomma, la loro storia d'amore è senz'altro vera ma ancora non si può dire.

