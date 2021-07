Harry Kane, il City di Guardiola offre 185 milioni al Tottenham: clamoroso effetto domino, Inter nei guai?

24 luglio 2021 a

Il Manchester City ha offerto per Harry Kane 185 milioni di euro. Sarebbe il centravanti puro che i Citizens non hanno mai avuto negli anni di Guardiola. Il possibile trasferimento rischia di far partire un domino tra i grandi attaccanti europei, partendo da Haaland (oggi al Borussia Dortmund) e passando anche attraverso Lukaku, che non sembra però intenzionato a lasciare l'Inter. Le operazioni in casa nerazzurra sono oggi concentrate in particolar modo su Nandez. I discorsi con il Cagliari sono stati rimandati alla prossima settimana. "L'accordo, se si farà, non arriverà presumibilmente a breve. I nerazzurri non hanno al momento fondi per pagare un prestito molto oneroso come richiesto dai sardi in vista di un eventuale obbligo di riscatto a determinate condizioni. Al contrario, Marotta e Ausilio hanno offerto un diritto, senza costrizioni alcune", scrive il Giorno.

La Juve è invece impegnata nel rinnovo di Paulo Dybala. Portare la «Joya» a scadenza a giugno 2022 non è interesse del club, ma bisogna capire quanto possa essere utile trattenere a suon di milioni un giocatore che lo scorso anno ha avuto diversi problemi fisici. Il Milan invece continua a lavorare su più fronti. L'obiettivo più vicino sembra Kaio Jorge, 19 anni, che il Diavolo dovrebbe acquistare pagando 4 milioni al Santos per evitare che il brasiliano possa andarsene a parametro zero alla fine dell'anno solare.

Per Diogo Dalot, invece, si continua a trattare con lo United nella speranza di strappare un nuovo prestito con diritto di riscatto. I Red Devils vorrebbero tornare almeno in parte del forte investimento fatto nel 2018 versando i 22 milioni di clausola rescissoria al Porto.

