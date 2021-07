Euro 2020, Giorgio Chiellini e un retroscena sconcertante: "Nessuna chiamata", la voce sull'"eroe di Wembley"

24 luglio 2021 a

Giorgio Chiellini non ha firmato il nuovo contratto con la Juve, dal 30 giugno è a tutti gli effetti senza squadra. È in bianconero dal 2005. Alla soglia dei 37 anni ora è in vacanza, ma si chiede il perché di questa situazione e del silenzio bianconero. Chiellini, campione d'Europa, infatti non è mai stato chiamato dalla Juve per cominciare a discutere il nuovo accordo, né è stato contattato il suo procuratore, Davide Lippi. Solo qualche giorno fa, Lippi jr pubblicamente dichiarava: "Dopo quanto abbiamo visto all'Europeo, è folle anche solo pensare a Giorgio lontano dal campo. Ma in Italia per lui non ci sarà mai un'altra squadra oltre a quella bianconera".

Chiellini tornerà a Torino all'inizio della settimana, lunedì o al più tardi martedì. "Da quel momento ci saranno altri cinque o sei giorni prima che debba cominciare la preparazione. Sarà allora, presumibilmente, che la Juve lo contatterà per discutere del suo futuro. Il difensore non avrà pretese esose, è difficile immaginare che possa nascere un problema per trovare l'accordo economico. La questione da dibattere con attenzione e nel dettaglio riguarderà le prospettive del capitano azzurro all'interno del mondo Juve", ricorda il Corriere della Sera.

Il rapporto tra Chiellini e Max Allegri è eccellente, però il tecnico è anche noto per avere chiuso la carriera di campioni celebrati, da Inzaghi al Milan a Marchisio alla Juve. Chiellini chiederà la possibilità di giocarsi il posto alla pari con i compagni e di rimanere alla Juve come calciatore anche per la stagione successiva, "ovviamente se il campo dimostrerà che è ancora in condizione di competere ai livelli più alti. Dopo il trionfo di Wembley vuole provare a resistere fino ai Mondiali in Qatar, in programma tra sedici mesi. Quello che qualche settimana fa era un sogno, adesso è un obiettivo", conclude il Corriere.

