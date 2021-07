Tokyo 2020, Mirko Zanni bronzo inatteso nel sollevamento pesi: Italia a valanga, quinta medaglia

25 luglio 2021 a

L'Italia non si ferma più e centra alle Olimpiadi di Tokyo 2020 la terza medaglia di bronzo della giornata, quinta complessiva contando l'oro e l'argento del debutto. Merito di Mirko Zanni, straordinario terzo nel sollevamento pesi nella categoria 67 chili. Davanti all'azzurro soltanto il cinese Chen e il colombiamo Mosquera Lozano. Una medaglia sicuramente meno attesa di quelle agguantate poche ore prima da Elisa Longo Borghini nella prova in linea del ciclismo femminile (era già stata bronzo a Rio) e da Odette Giuffrida nel judo categoria -52 chilogrammi (era stata argento 5 anni fa).



Le delusioni maggiori di questa seconda grande giornata vengono dal nuoto e dalla scherma. Alice Volpi perde la finale per il bronzo nel fioretto femminile, dove era una delle favorite, sconfitta dalla russia Korobeynikova: "Sono arrivata sfinita di testa, ho buttato via un'occasione importante per una medaglia che meritavo. Però questo è lo sport. Ho tirato con il freno a mano, mi hanno detto, questa medaglia di cartone è ancora peggio, sapevo quanto era importante, mi avrebbe fatto sorridere la medaglia di bronzo".

Ancora più grande la delusione per Benedetta Pilato, fuori in batteria nei 100 rana donne e squalificat. Anche lei è finita in lacrime: era una delle grandi favorite per l'oro, ma è ha nuotato malissimo ed è stata punita per "gambata irregolare". Strepitosa, invece, la performance della staffetta azzurra maschile della 4x100 stile libero. Il quartetto composto da Alessandro Miressi, Santo Condorelli, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo ha vinto la propria batteria con il tempo di 3.10.29, nuovo record italiano. L'Italia si è qualificata per la finale con il miglior crono in assoluto.

