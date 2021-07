Tokyo 2020, l'azzurra Diana Bacosi perde l'oro all'ultimo tiro nello skeet. La scena straziante in mondovisione

26 luglio 2021 a

Diana Bacosi ha conquistato la medaglia d’argento nella finale dello skeet donne alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La tiratrice, campionessa olimpica a Rio 2016, ha chiuso alle spalle della sola statunitense Amber English: l’azzurra ha chiuso a 55 piattelli colpiti, contro i 56 dell’americana. Con loro sul podio anche la cinese Wei, medaglia di bronzo.

La Bacosi ha condotto la finale alternandosi al comando con la statunitense Amber English. Un testa a testa che è continuato fino alle ultime serie di piattelli, dove la nostra ha commesso due errori e ha dovuto così accontentarsi del secondo posto. “Speravo nell’oro, di bissare Rio, è arrivato l’argento ma ho dato tutto ciò che avevo e sono contenta così – ha detto la Bacosi - ho dato continuità alle mie prestazioni, e alla fine ho perso l’oro per un piattello: nello sport puo’ succedere. Il momento più bello della giornata è stato quando ho capito che una medaglia era sicura . In questo anno ho avuto difficoltà sportive, ma il mio c.t. Andrea Benelli mi ha tirato fuori dal momento nero e mi ha portato fino a qui, e a questo argento".

L’azzurra si era qualificata in finale col secondo miglior punteggio, 123/125, dietro solo alla cinese Wei. Niente da fare invece per Chiara Cainero, argento cinque anni fa, che si è fermata a 114 piattelli colpiti. Per la spedizione azzurra a Tokyo 2020 è l’ottava medaglia: un oro, tre argenti argenti, quattro bronzi

