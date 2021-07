Tokyo 2020, Daniele Garozzo argento nel fioretto. L'infortunio a metà finale, un momento drammatico

26 luglio 2021 a

Una medaglia d'argento per Daniele Garozzo. L'azzurro è stato sconfitto 15-11 nella finale per l'oro del fioretto dallo schermidore di Hong Kong, Cheung Ka Long. Niente bis per l'italiano, dunque, dopo il successo di Rio 2016. Garozzo è stato penalizzato nuovamente dai problemi fisici. Dopo quello ai crampi in semifinale l'azzurro ha patito un problema fisico alla gamba destra nell'ultimo atto. In seguito alle cure del fisioterapista Garozzo è tornato sulla pedana ma non è riuscito a compiere una nuova impresa.

Niente da fare invece per Andrea Cassarà e Alessio Foconi, numero uno del ranking mondiale. Il primo è stato sconfitto agli ottavi di finale dall'egiziano Mohamed Hamza con il punteggio di 15-13. Il secondo è stato battuto nettamente dall'atleta di Hong Kong Ka Long Cheung con il punteggio di 15-3.

Termina agli ottavi di finale anche il cammino di Irene Vecchi. L'azzurra, ultima nostra rappresentante nella sciabola, è stata infatti sconfitta dalla russa Velikaya con il punteggio di 15-12. Garozzo, che ha 28 anni, aveva vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016 alla sua prima partecipazione. In carriera ha vinto anche un bronzo ai mondiali del 2017 nel fioretto individuale, e tre ori e un bronzo nel fioretto a squadre. Aveva iniziato molto bene, portandosi sul 4-1, ma Cheung aveva recuperato e si era portato avanti fino a raggiungere un massimo di cinque stoccate di vantaggio, sul 5-10. Garozzo era riuscito ad arrivare sull’11-13, ma Cheung aveva messo a segno le ultime due stoccate, quelle che gli hanno permesso di vincere l’oro.

