Tokyo 2020, Diana Bacosi: "Dramma personale, raccolta col cucchiaino". Disgrazia prima dei giochi, perché è un argento pazzesco

Un argento olimpico a Tokyo 2020, per Diana Bacosi, nello Skeet. La tiratrice umbra, 38 anni e oro olimpico a Rio 2016, non è riuscita a bissare. E c'è un pizzico di delusione: si è infatti fatta rimontare dalla statunitense Amber English, che è riuscita ad imporsi per un solo piattello.

E ora, Diana Bacosi si confessa. E racconta di aver avuto un periodo drammatico a ridosso delle Olimpiadi, senza però scendere nel dettaglio. "Ho passato un periodo abbastanza brutto sia privato che sportivo - ha premesso dopo il termine della gara intervistata da Repubblica.it -. Quindi devo dire che il presidente Rossi e il ct Benelli a un certo punto mi hanno raccolto con il cucchiaino da terra. Sicuramente come nella vita anche lo sport ci insegna che dai momenti brutti arrivano i momenti belli e felici. Non è stato facile, però i sacrifici, i pianti e la sofferenza che ho passato, se questo è il risultato, ben vengano", ha rimarcato.

E ancora, la Bacosi ha aggiunto: "Gli ultimi piattelli non ero lucida, avevo perso completamente la ragione. Più mi dicevo non ci pensare, se continui a sparare con il tuo ritmo e i tuoi tempi, più provavo a non pensare a queste cose, più il pensiero andava al punteggio. Gli ultimi dieci piattelli non ero lucida: questo, purtroppo, è successo", ha concluso.

