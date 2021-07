Tokyo 2020, Federica Pellegrini e la frase dopo il capolavoro: "Ve lo dico già". Doccia gelata in piscina

27 luglio 2021 a

Gli incredibili risultati di Federica Pellegrini non sono ormai più certo una sorpresa. Tanto che la (quasi) 33enne, li compirà il prossimo 5 agosto, ha deciso che questi saranno gli ultimi giochi Olimpici ai quali parteciperà rappresentando il tricolore italiano. Nella giornata di ieri, lunedì 26 luglio 2021, è intanto arrivata la quinta finale Olimpica nei 200 metri per la nuotatrice italiana. "Sono veramente felice - commenta Pellegrini ai microfoni de la Gazzetta dello Sport -. Senza prenderci troppo in giro, era l'obiettivo di questa Olimpiade con un anno di ritardo e alla rincorsa. Insomma, sono veramente contenta".

"L'obiettivo era quello di riuscire a portare a casa questa quinta finale - prosegue la nuotatrice di Mirano -. E domani sarà divertente", aggiunge. L'azzurra annuncia poi ufficialmente che non la vedremo più gareggiare alle prossime Olimpiadi. "Domani sarà l'ultima, ve lo dico già", dice sorridente. "A Parigi 2024 non ti vedremo?", domanda il giornalista. "Grazie, ma no", risponde la nuotatrice, spiegando che "il mio corpo sta chiedendo i minuti di ritorno con gli interessi. Quindi cercherò di godermela fino alla fine", risponde la nuotatrice specializzata nello stile libero, specialità di cui detiene il primato mondiale nei 200 m ed europeo nei 400.

"Sarà molto divertente", Federica Pellegrini pensa ormai solo alla sua ultimissima finale. "Forse la prima finale olimpica divertente per me - scherza -. Oggi sono andata da sola, perché sapevo che essendo laterale dovevo farla così. Impostarla da sola, con tutta l'esperienza che mi sono fatta in questi anni, un pochino vedevo, però vedevo solo andando in la", racconta. "L'ultimo 50 è sempre l'ultimo. Quindi ho detto va beh, dentro tutta e quello che succede, succede". Chissà che la spensieratezza che avrà oggi la campionessa non possa regalare un'ultima gioia a lei e a 60 milioni di italiani. Staremo a vedere.

