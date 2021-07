Tokyo 2020, gaffe a microfono aperto durante la pallavolo: "Pippo...", il telecronista non sa di essere in onda

27 luglio 2021 a

Non pensava di essere in diretta Riccardo Roversi, telecronista di Eurosport, che prima di una partita di pallavolo femminile delle Olimpiadi di Tokyo 2020 si è lasciato andare a un lungo sfogo. Al centro la password di un computer. "Ma tu sai la password di questo computer? Il commentatore 5? Ah la password è But3? - chiede nel filmato poi rilanciato su Twitter -. Ah, ma chiamarla Pippo una password era troppo difficile? Pippo, Pluto e Topolino.... Porca".

E ancora: "Qua nei fogli appesi non vedo password". Poi il telecronista chiede come si scrive, facendo tanto di spelling: "Ma But si scrive 'booth3' o 'but3'? Ma mica è il computer della NASA. Più complicata no? Ma porca miseria, grazie Giuseppe". Ovviamente Roversi non aveva la minima idea di essere registrato.

Tanti i commenti piovuti sotto al filmato. Tra questi anche quello di qualche utente molto esperto: "Per chi come me e te fa l'amministratore di rete e il responsabile della sicurezza informatica è cosa di cui abbiamo esperienza pluriennale. Praticamente con la policy cambio password ogni 90 giorni dedico non meno di 1/2 ore a settimana a resettare le password degli utenti". A fargli eco un altro internauta: "E questo è il motivo per cui le password non andrebbero né condivise né salvate su sistemi che non richiedono autenticazione esplicita prima di potervi accedere. Perché poi finisce che copi il link sulla chat del calcetto o la pronunci ad alta voce in diretta televisiva". Insomma una piccola gaffe.

