Tokyo 2020, impresa di Federico Burdisso: bronzo nei 200 delfino, "non volevo neanche partecipare..."

Altra medaglia Azzurra, questa volta è Federico Burdisso a conquistare il bronzo nei 200 delfino ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Il talento ha nuotato in 1'54''45, ed è stato superato sul podio soltanto dall'ungherese Kristof Milak, medaglia d'oro con il nuovo record olimpico (1'51''25) e dal giapponese Tomoru Honda (1'53''73), medaglia d'argento. Si tratta della quattordicesima medaglia per gli Azzurri, nonché dell'ottavo bronzo di questa edizione dei giochi olimpici. Il 19enne ha completato la più classica delle imprese al termine di una finale dei 200 farfalla che lo ha visto protagonista indiscusso.

Dopo un'ottima partenza a blocchi e dopo la prima vasca, l'unico in grado ad anticiparlo è stato il sudafricano Chad le Clos, con Burdisso che si trovava davanti persino al favoritissimo Kristof Milak, il quale riesce tuttavia a recuperare le bracciate di distanza. L'ungherese è riuscito infatti a ribaltare la situazione, timbrando l'oro con anticipo. Secondo il giapponese Honda, che si è presentato agli ultimi 50 metri alle spalle dell'ungherese Milak. Il terzo posto del podio si trasforma quindi in una lotta all'ultima bracciata, in cui ha la meglio Federico Burdisso che conquista il bronzo arrestando il cronometro in 1'54''45.

"Non è stato uno dei miei migliori tempi, ma in queste finali conta mettere la mano davanti e ce l'ho fatta arrivando terzo. Il secondo posto era nelle mie corde, ma non sono al 100%, sono un po' stanco - ha confidato Burdisso -. Devo ancora realizzare bene. Questa Olimpiade è un po' strana, faccio fatica ad accorgermi cosa sta succedendo in giro in questo periodo ho avuto molto stress, non volevo neanche farla questa gara, ma adesso penso ai 100 con leggerezza e a conquistarmi un posto nella staffetta", ha commentato l'Azzurro immediatamente dopo la gara.

