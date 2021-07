Romelu Lukaku, sul piatto 130 milioni di euro: l'Inter trema, chi è pronto a tutto per il bomber

29 luglio 2021 a

Il Chelsea è in pressing su Romelu Lukaku. Nell'agosto del 2011 club di Roman Abramovich lo acquistò dall'Anderlecht per 12 milioni, per cederlo due stagioni più tardi all'Everton per 30 milioni. Ora il magnate russo vuole riprenderselo e regalare una punta di livello a Thomas Tuchel, fresco vincitore della Champions League con i Blues.

L'offerta per l'Inter è di 130 milioni. All'Inter non è stata ancora recapitata nessuna proposta. Lukaku arrivò due anni fa grazie all'insistenza di Antonio Conte. Il centravanti rimane l'acquisto più costoso della storia del club: 75 milioni al Manchester United. "Nelle sue due stagioni italiane ha segnato 64 reti, è stato l'uomo simbolo dell'Inter trascinata allo scudetto dopo 11 anni", ricorda il Corriere della Sera.

Abramovich ha spedito a Milano il figlio. I colloqui sono in corso, finora a bloccare la trattativa è stata la volontà di Lukaku. L'attaccante vuole rimanere a Milano, ma la partita è tra il Chelsea e l'attaccante, allo stato l'Inter è solo comprimaria interessata. Nei giorni scorsi l'ad Beppe Marotta ha definito incedibile il giocatore. "L'Inter vuole tenerlo, ma la posizione finanziaria del club non è forte. Il sacrificio di Hakimi non è sufficiente a placare la sete delle disidratate casse nerazzurre, appesantite da una difficile situazione debitoria. Vendere un altro pezzo pregiato, scrivendo a bilancio una plusvalenza importante e portando soldi freschi, potrebbe diventare una necessità", svela sempre il Corriere.

