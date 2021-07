Tokyo 2020, spadisti italiani fuori: "Arbitraggio folle". Si scatena il caos: gioco sporco dei russi?

30 luglio 2021 a

Un grosso caso e sospetti a Tokyo 2020. Tutto riguarda la squadra maschile di spada, argento ai precedenti giochi di Rio 2916, uscita in fretta a e furia dal giro medaglie in Giappone. Si è infatti rivelato fatale l'assalto dei quarti con i russi, dove la sconfitta è arrivata per 45 a 37.

È stata una lezione nettissima, in certi momenti anche un poco sconcertante: in vantaggio fino al quinto match (16-13 dopo il secondo turno di Marco Fichera), l’Italia si è disunita, non ha reagito, ha incassato un parziale negativo di 27-16 al quale si sono aggiunte alcune discutibili decisioni arbitrali.

E dopo il ko, il caos, le accuse ai giudici di gara. A farsi portavoce delle proteste è stato Marco Fichera, che ha parlato a nome della squadra: "Scontiamo un arbitraggio folle, ma bisogna saper vincere anche in queste situazioni. Ci prendiamo critiche e responsabilità, ci stanno bene i buffetti in faccia. Ma, ancorché perdenti, non tollereremo altre accuse alla nostra professionalità: questo non sarà più tollerabile", ha concluso con toni perentori.

