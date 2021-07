Tokyo 2020, Simona Quadarella bronzo negli 800 sl: il "riscatto" dopo la malattia. Nella boxe femminile podio storico per Irma Testa

31 luglio 2021 a

Trionfo di Simona Quadarella e Irma Testa a Tokyo 2020. Le due italiane hanno conquistato la medaglia di bronzo rispettivamente negli 800 stile libero e nella boxe. Per la nuotatrice azzurra si tratta di una vera e propria rivincita dopo la delusione della gara precedente, 1500 stile libero, ma soprattutto dopo il malessere che l'ha colpita poco prima dell'inizio dei Giochi. E infatti subito dopo la disfatta di qualche giorno fa aveva detto: "Mi dispiace, fino ai 900 metri stavo lottando, poi mi sono mancate le energie, a causa della gastroenterite che mi ha penalizzato la scorsa settimana. Non si possono fare miracoli”. Adesso invece dice soddisfatta: "E' il mio riscatto".

Davanti alla Quadarella, l'australiana Titmus con l'argento e l'americana Kathleen Ledecky che ha vinto l'oro. "Dovevo tornare a casa con il sorriso, dovevo prendere questa medaglia e ce l'ho fatta - ha commentato a caldo Simona Quadarella -. Ci ho messo cuore e anima, ma ho anche fatto una gara con la testa. Ho visto la gara di Paltrinieri e mi ha messo i brividi. 'Se ce l'ha fatta Greg con la mononucleosi - ho pensato - ce la posso fare anche io con la gastroenterite. Questo bronzo vale più di qualsiasi altra cosa, dopo tanti anni di lavoro".

Nella boxe femminile, invece, storico podio per Irma Testa che conquista il bronzo. Si tratta della prima medaglia olimpica nella storia della boxe italiana. Testa ha perso in semifinale 4-1 ai punti contro la filippina Nesthy Petecio, pur combattendo una buona gara. In finale, invece, la Petecio si giocherà l’oro contro la vincitrice dell’altra semifinale in programma oggi tra la britannica Karriss Artingstall e la giapponese Sena Irie.

