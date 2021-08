Tokyo 2020, Vanessa Ferrari è d'argento: storica medaglia che cancella beffe olimpiche e infortuni gravissimi

02 agosto 2021 a

Sulle note di Con te partirò, un’incantevole Vanessa Ferrari si mette al collo un preziosissimo argento olimpico a Tokyo 2020. Riscattati i quarti posti di Londra e Rio: ci voleva una medaglia per cancellare i brutti ricordi e le sofferenze di questi anni. La Ferrari se l’è meritata, questo argento è il coronamento di una carriera lunghissima, con il suo talento che è emerso per la prima volta già nel 2005.

E così alla quarta Olimpiade, a trent’anni e dopo un infortunio gravissimo nel 2017 (rottura dei legamenti), Vanessa è riuscita a togliersi la soddisfazione più grande. Lo ha fatto con un esercizio di livello eccezionale sulle note di Con te partirò di Andrea Bocelli. In finale è stata agevolata dal forfait di Simone Biles, ma la Ferrari ci ha messo tanto del suo: solo l’americana Jade Carey è riuscita a far registrare un punteggio più alto del suo 14.200.

Una magnifica finale del corpo libero femminile ha quindi sancito una medaglia d’argento storica per la ginnastica artistica italiana e ovviamente per la Ferrari stessa, che aveva dovuto digerire a fatica le beffe delle scorse due edizioni olimpiche. “La mia strategia è fare al meglio quello che so fare, niente di più, niente di meno”, aveva dichiarato Vanessa alla vigilia della finale. Ci è riuscita alla grande.

