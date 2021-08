Tokyo 2020, basket e volley: due pesanti ko per gli azzurri, passano Francia e Argentina

03 agosto 2021 a

Due pesanti sconfitte per gli azzurri a Tokyo 2020. L'Italia del basket si è fermata ai quarti di finale nel match contro la Francia (75-84), che adesso si scontrerà in semifinale con la Slovenia (vincente 94-70 sulla Germania). Tanti applausi comunque per la nazionale di Meo Sacchetti, al tappeto soltanto nella volata finale dopo essere rientrata nell'ultimo quarto da uno svantaggio in doppia cifra. Nel successo della Francia pesa soprattutto la presenza sotto canestro di Rudy Gobert, che ha consentito alla squadra un dominio pazzesco nel momento decisivo.

Non è andata meglio all'Italvolley di coach Blengini, che ha perso con l'Argentina per 3-2 nei quarti di finale e ha detto così addio ai giochi olimpici. La nazionale sudamericana, nella prima fase, aveva già dimostrato di essere forte eliminando gli Stati Uniti all'ultima giornata. Italia e Argentina, inoltre, si erano affrontate in passato tre volte nel 2021 con altrettanti successi azzurri: 3-0 in Nations League il 9 giugno, 3-1 e 3-0 in amichevole il 10 e 11 luglio.

Nel complesso, invece, sono 56 i precedenti tra le due nazionali con 40 successi dell'Italia. Mentre i confronti diretti ai Giochi Olimpici sono sei: Atlanta 1996, Sidney 2000 (due volte), Atene 2004, Londra 2012 e Tokyo 2020. L'Argentina adesso affronterà in semifinale, il 5 agosto, la vincente tra Polonia e Francia.

