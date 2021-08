Romelu Lukaku, addio Inter? "Offerti più di 100 milioni": chi è pronto a tutto per averlo

03 agosto 2021 a

a

a

Non c’è due senza tre e così, dopo i dolorosi addii di Conte e Hakimi, l’Inter potrebbe salutare un altro Romelu Lukaku. Il Chelsea vuole Lukaku con una prima offerta ritenuta bassa (110 milioni) che gli inglesi sono già pronti a modificare. Perché l’Inter potrà resistere, ma fino a un certo punto. Per ora dall'Inter fanno sapere che il giocatore non è in vendita, ma a certe cifre difficile continuare a dire di no.

Il vero gigante è Chiellini. Torna e domina, lezione azzurra: e Lukaku è costretto a inchinarsi

L’Inter ora chiede una presa di posizione al giocatore. Lukaku non è un calciatore in uscita, ma se lui accettasse l'offerta monstre. Posizione strategica quella del club nerazzurro, che però chiama il calciatore ad esporsi e anche a farlo presto, perché tra tre settimane parte il campionato.

Prima segna, poi mostra il dito a Donnarumma. Lukaku fuori controllo: la frase urlata dalla panchina poi il caos

Per Lukaku in Premier lo attende un contratto da 15 milioni di euro a stagione, per lui significherebbe andare al raddoppio. Per l’Inter perdere il belga sarebbe la conferma del ridimensionamento, ma i nerazzurri però potrebbero reinvestirebbero gran parte dei ricavi per rinforzare la rosa. I tifosi però non ci stanno, proprio perché l’addio di Lukaku seguirebbe quelli di Conte e Hakimi. Lukaku non è più blindato, ma ora tocca a lui ribadire, come ha già fatto, la volontà di restare all'Inter,

Video su questo argomento "Basta moralismi". La rissa tra Ibrahimovic e Lukaku? Biasin, follia italiana: chi deve piantarla, subito

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.