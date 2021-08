Tokyo 2020, Viviana Bottaro conquista uno storico bronzo nel karate: buona la prima

05 agosto 2021 a

a

a

Viviana Bottaro ha vinto la medaglia di bronzo nel karate alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La karateka azzurra ha battuto la statunitense Sakua Kokumai nella disciplina chiamata “kata”, conquistando il terzo posto nel torneo olimpico. La 33enne ligure ha ottenuto il punteggio di 26.48 (18.62 per la parte tecnica, 7.86 per quella atletica) contro il 25.40 dell’avversaria. Il karate è al debutto nei Giochi Olimpici e l’Italia è stata subito protagonista nella prima giornata. Domani, venerdì 6 agosto, in corsa per una medaglia ci saranno anche Luigi Busà, Mattia Busato e Silvia Semeraro.

Oro e 2° record del mondo in due giorni. L'alieno Ganna trascina gli azzurri: ciclismo, che goduria su pista. E il medagliere è da urlo

E’ la 35esima medaglia della delegazione azzurra a Tokyo 2020: l’Italia ha conquistato finora 7 ori, 10 argenti e 18 bronzi. Quella di Viviana Bottaro è la tredicesima medaglia nelle gare femminili, eguagliato il record di Atlanta 1996. Al Nippon Budokan della capitale nipponica prova combattiva per la 33enne di Genova, già vicecampionessa mondiale nel 2012 e oro europeo in tre occasioni (2013, 2014 e 2017).

Tokyo 2020, altra impresa italiana: Paltrinieri cancella il ricordo della mononucleosi e si prende il bronzo. Argento per Rizza

Davanti a lei nulla può l’americana Kokumai, delle Hawaii, che cede con il punteggio di 25.40 contro il sorprendente 26.48 della karateka ligure. Perfetta e convincente l’esibizione della Bottaro sia negli attacchi che nelle parate, con il pubblico presente nel palazzetto che le tributa un lungo applauso e l’Italia che firma quindi un risultato storico.

Video su questo argomento Tamberi e Barshim: lo scambio di medaglie d'oro sul podio, il gesto di due amici veri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.