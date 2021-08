Valentino Rossi si ritira dal motomondiale: "Sono triste, ma è stato bello". Ma non è finita: "Sono ancora un pilota..."

05 agosto 2021 a

"Un saluto a tutti, è un po' imbarazzante qui... ho deciso di fermarmi a fine stagione. Mi ero dato un tempo e ho deciso di smettere a fine anno. Mi dispiace un sacco, avrei voluto correre per altri 20-25 anni ma purtroppo non è possibile. E' un momento molto triste, è difficile sapere che l'anno prossimo non correrò in MotoGP. Ho fatto questo per quasi 30 anni e dal 2022 la mia vita cambierà. E' stato tutto grandioso, mi sono divertito tantissimo, è stato un percorso lungo e divertente. E' stato indimenticabile tutto quello che ho vissuto con il mio team. Ci sono stati momenti indimenticabili che porterò sempre con me. Dall'anno prossimo non correrò con la moto, ma è stato tutto molto, molto bello. Ho preso la decisione nel corso della stagione. Nella pausa estiva ho fatto la scelta definitiva. Volevo continuare, ma bisognava capire se ero abbastanza veloce e i risultati sono stati al di sotto delle aspettative, così gara dopo gara ho iniziato a riflettere". Valentino Rossi annuncia così il ritiro dopo 26 stagioni di Motomondiale durante una conferenza stampa straordinaria al Red Bull Ring, sede della prima delle due tappe austriache.

Il suo futuro sarò ora a quattro ruote, l'altra sua grande passione. "Adoro correre con le macchine, penso che farò questo dall'anno prossimo, ma dobbiamo ancora definire questa decisione. Mi sento un pilota e penso lo resterò per tutta la vita. Due anni fa non ero ancora pronto a ritirarmi, dovevo provarle tutte. Ora sono in pace con me stesso. Questo è il momento giusto", ha rivelato.

Valentino infine lascia un messaggio ai tifosi: "Innanzitutto devo dire ai miei fan che ho dato tutto per tanto, tanto tempo, ho sempre cercato di dare il massimo per restare al top. E' stato un lungo viaggio insieme. Ho incredibile sostegno da ogni parte del mondo, a volte è difficile da comprendere anche per me... Ci siamo divertiti insieme". Rossi è è l'unico pilota nella storia del motomondiale ad aver vinto il titolo in quattro classi differenti: 125 (1), 250 (1), 500 (1) e MotoGP (6).

