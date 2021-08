Valentino Rossi, la nuova vita dopo la Motogp: dove potremo rivedere il Dottore

05 agosto 2021 a

L'annuncio del ritiro di Valentino Rossi dalla Motogp ha aperto già a domande del tipo "cosa farà adesso?. Di certo, come fa sapere il Corriere della Sera, il campione 42enne non ha alcuna intenzione di andare in pensione. Quasi certamente il fuoriclasse vorrà mettersi in gioco sulle quattro ruote. La sua passione per le auto da corsa, infatti, risale agli esordi sulla Ferrari del 2004, quando la scuderia di Maranello era pronta ad aprirgli le porte. Alla fine, però, prevalse il motociclismo, che lo ha portato a conquistare 9 titoli e 115 vittorie in tutte le classi.

Nonostante gli innumerevoli successi sulle due ruote, a Rossi la passione per il volante è rimasta. Nel corso del tempo, infatti, si è misurato nei rally automobilistici, correndo alcune prove del mondiale Wrc e facendo del Rally di Monza un appuntamento fisso, in coppia con il fido Carlo Cassina. L'obiettivo primario, stando al Corriere, sarebbe adesso il Mondiale endurance GT.

Ma non è tutto. Perché Rossi potrebbe anche coronare il sogno di correre la 24 Ore di Le Mans. Inoltre, in tempi non sospetti i suoi amici più stretti assicurarono che i sogni che Valentino vorrebbe realizzare sono tanti: dalla partecipazione a Indianapolis al Rally di Monte Carlo. Ma non bisogna dimenticare che Rossi non è solo uno sportivo. E' anche imprenditore e manager. Infatti ha una sua azienda di merchandising e abbigliamento VR46 e poi è impegnato con la Academy di Tavullia, dove segue i talenti motociclistici del futuro.

