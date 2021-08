Tokyo 2020, il bronzo di Abraham Conyedo: lotta libera, la mossa con cui spazza via l'avversario

07 agosto 2021 a

Quelle medaglie olimpiche diventano 39. L’ultima porta la firma di Abraham Conyedo, che nella finale per il bronzo nella lotta libera (categoria 97 kg) ha recuperato due punti di svantaggio al turco Suleyman Kardeniz e si è imposto con il punteggio di 6-2. Cubano naturalizzato come Chamizo, che ieri purtroppo ha visto infrangere dolorosamente i suoi sogni di medaglia, arrivando appena fuori dal podio, Conyedo si è fatto strada fino al bronzo grazie anche al ripescaggio.

Il suo percorso a Tokyo 2020 era partito con il piede giusto, avendo avuto la meglio in maniera netta contro il romeno Saritov. Nei quarti, però, è arrivata la sconfitta per mano dell’americano Snyder, ma ai ripescaggi è stato bravo a farsi strada fino al bronzo, ottenuto con una bella rimonta. Dopo essersi trovato sotto 0-2 nei primi minuti, Conyedo ha trovato la presa per ribaltare il punteggio sul 5-2, conquistando così una medaglia prestigiosa.

La spedizione dell’Italia a Tokyo 2020 si conferma quindi sempre più vincente e gloriosa: le 39 medaglie conquistate nel corso di questi giochi olimpici sono il nuovo record assoluto nella nostra storia. Gli allori più preziosi sono arrivati incredibilmente dall’atletica, dove l’inno di Italia ha risuonato per ben cinque volte: nel medagliere di categoria, solo gli Stati Uniti sono davanti a noi, impressionante.

