Romelu Lukaku? "Mister, non voglio giocare". In panchina contro il Parma, volano insulti: linciato dai tifosi dell'Inter

Romelu Lukaku ha chiesto e ottenuto di non essere impiegato nell'amichevole che l'Inter disputerà domani sera, domenica 8 agosto, contro il Parma. Ed ecco che, via social, volano gli insulti al centravanti belga dell'Inter, ormai ad un passo dal Chelsea. Tifosi delusi, che si sentono traditi, davanti all'ennesima conferma che l'attaccante è ormai pronto ad andare via, si accaniscono contro il loro ex idolo. C'è anche da dire che l'Inter non ha la minima intenzione di rischiare un infortunio con il fatto susseguente di poter fare saltare un affare da oltre 100milioni, per la precisione 115.

Secondo gli esperti di mercato Lukaku avrebbe chiesto espressamente di essere liberato per partire per il Chelsea. Oggi è prevista una nuova conference call con i dirigenti del club inglese per chiudere i dettagli dell’operazione che sembra davvero molto vicina. In casa Inter sono molto i delusi, in particolare i quadri tecnici: in primis il neoallenatore Simone Inzaghi, ma soprattutto i dirigenti Marotta e Ausilio.

Soprattutto questi ultimi due si sono trovati con le spalle al muri per una decisione, la cessione del gioiello Lukaku, che non era stata prospettata dal presidente Zhang, ma che di fronte ad una offerta monstre non ha che potuto accettare, nonostante i tanti proclami di rinforzare la squadre dopo l'addio di mister Conte. Ausilio e Marotta si sono ritrovati così presi alla sprovvista, pensavano che con la cessione di Hakimi i sacrifici "finanziari" fossero terminati e invece. Delusi anche da Lukaku che ha accettato immediatamente l'offerta dei Blues, nonostante avesse detto di non volersene andare da Milano.

