Suning vende pure Lautaro Martinez? "Accordo col Tottenham", ma è giallo: cosa sta succedendo davvero all'Inter

Una clamorosa indiscrezione è piovuta dalla Gran Bretagna, gettando ancora più nello sconforto i tifosi dell’Inter. Stando al Sunday Times, il club nerazzurro avrebbe raggiunto un accordo con il Tottenham per vendere Lautaro Martinez: si parla di circa 70 milioni più altri 20 di bonus. L’argentino ha il contratto in scadenza nel 2023 e una sua eventuale cessione rappresenterebbe uno smantellamento pressoché totale della squadra che ha vinto lo scudetto.

La società e l’agente del giocatore hanno però smentito questa indiscrezione. “L’offerta del Tottenham? Lautaro è un giocatore dell’Inter ed è felice in Italia - ha dichiarato Alejandro Camano ai microfoni di fcinter1908.it - il rinnovo? Lautaro è dell’Inter, non entrerà mai in conflitto con il club. Mai, questa è la realtà”. Bisogna credere all’agente, e quindi alla società che ha smentito la trattativa? Difficile farlo, visto il momento delicatissimo che stanno vivendo i nerazzurri, che hanno perso uno dopo l’altro Conte, Hakimi e Lukaku.

Se le partenze dei primi due erano però state assorbite, con l’Inter che sembrava poter rimanere competitiva, la cessione di Big Rom al Chelsea per 115 milioni è un salasso sulle ambizioni nerazzurre e sul morale dell’ambiente, ormai sull’orlo di una crisi di nervi. Anche perché i nomi dei sostituti che circolano fanno capire che non c’è un progetto a medio-lungo termine, ma solo un tirare avanti spendendo il meno possibile.

