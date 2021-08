Lionel Messi, accordo totale con il Psg: "Di nuovo insieme", Neymar gode e brucia l'annuncio ufficiale

10 agosto 2021 a

È ormai tutto fatto per il passaggio di Lionel Messi al Psg. Dopo le lacrime versate durante la conferenza stampa di addio al Barcellona, dove si è chiusa un’era forse irripetibile, il fuoriclasse argentino è pronto a consolarsi con un contratto milionario e con nuovi compagni di squadra fortissimi con cui provare a vincere tutto ancora una volta.

Dal punto di vista contrattuale è tutto fatto tra l’entourage di Messi e il Psg, si attende solo l’annuncio ufficiale. C'è grande attesa per lo sbarco a Parigi di Lionel, che firmerà il suo contratto di due anni (con opzione per il terzo): stando alle ultime indiscrezioni della stampa francese, già nella giornata di mercoledì dovrebbe avvenire la conferenza stampa di presentazione allo stadio Parco dei Principi. Tra l’altro a Parigi è già stato intercettato il padre-argento di Messi: “Chi è il colpevole del suo addio al Barcellona? Chiedete al club. Il suo stato d’animo? Non lo avete visto?”.

Nel frattempo Neymar ha rotto gli indugi sui social: “Di nuovo insieme”, ha scritto in una story pubblicata su Instagram, in cui di fatto annuncia l’arrivo imminente del fuoriclasse argentino con cui aveva già giocato ai tempi del Barcellona. Ovviamente l’entusiasmo tra i i tifosi del Psg è alle stesse: in molti si sono piazzati all’uscita dell’aeroporto e davanti allo stadio per provare a intercettare Messi.

