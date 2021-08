Alessandro Florenzi al Milan? Un grosso ostacolo nella trattativa con la Roma: sussurri e prospettive

11 agosto 2021 a

Il Milan è piombato su Alessandro Florenzi, l'esterno della Roma e della nazionale, tassello ideale per completare la rosa a disposizione di mister Stefano Pioli. Da par suo, il giocatore non vedrebbe l'ora di andare in rossonero. Florenzi, classe 1991, può giocare sia da terzino destro sia da esterno alto sulla fascia destra.

Insomma, il Milan con lui avrebbe un vice per Davide Calabria e un esterno dietro al centravanti di riferimento, alternandosi ad Alexis Saelemaekers e Samu Castillejo. C'è poi il profilo caratteriale di Florenzi che piace al Milan: è un giocatore di grande carisma ed esperienza, che ha militato anche nel Psg e si è giocato ben due semifinali di Champions League, oltre ad aver appena vinto ad Euro 2020 con Roberto Mancini.

Il nodo è la formula con cui farlo arrivare in rossonero. Il Milan infatti respinge la proposta di prestito con obbligo di riscatto del cartellino, semmai cerca un prestito con semplice diritto di riscatto. La Roma però vuole monetizzare, chiedendo almeno che sia un prestito oneroso (il Milan lo vorrebbe a zero). Insomma, le posizioni non sono certo vicine. A favore dei rossoneri, anche il fatto che l'agente di Florenzi, Alessandro Lucci, vorrebbe portare il suo assistito all'ombra della Madonnina.

