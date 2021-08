Romelu Lukaku, "Addio all'Inter? Basta falsità, cosa c'è dietro": parla il suo agente

13 agosto 2021 a

a

a

"Ciò che non possiamo tollerare sono le falsità, le insinuazioni e le minacce che abbiamo ricevuto": Federico Pastorello, l'agente di Romelu Lukaku, ha spiegato in una lunga nota quale sia la verità dietro l'addio del calciatore ex Inter. In particolare, ha precisato che Marotta, Ausilio e Inzaghi hanno lavorato molto per far rimanere il belga. Alla fine, però, ha prevalso il Chelsea, club rimasto nel cuore di Lukaku. E ha smentito, inoltre, ogni interesse economico alla base dell'addio.

Inter, per Inzaghi arriva Dumfries. Ma non è finita: Marotta e Ausilio a caccia, chi è nel mirino

"Che ci crediate o no, l'affetto di tutti i tifosi e il legame speciale con la città di Milano lo hanno fatto riflettere a lungo: ma poi, una volta presa la sua decisione, l'ha portata avanti con convinzione e fermezza - ha fatto sapere Pastorello -. Per quanto riguarda l'Inter posso garantire che l'A.D. Giuseppe Marotta, il D.S. Piero Ausilio - oltre che il tecnico Simone Inzaghi che si è adoperato in prima persona - hanno fatto tutto quanto fosse in loro potere per evitare questo trasferimento. Ma ci sono circostanze che vanno oltre la loro sfera decisionale e dipendono dalle indicazioni della proprietà".

Lautaro Martinez, proposta indecente: 15 milioni a stagione. Occhio, qui crolla l'Inter: chi tenta lo "scippo"

L'agente del campione, poi, ha voluto concludere il suo pensiero con una riflessione: "Due anni fa, quando Romelu Lukaku firmò per l'Inter, molti di quelli che oggi mi insultano e mi minacciano, mi ringraziavano di cuore per averlo portato a Milano. Se vi avessero detto: 'Romelu dopo aver segnato più di 60 goal in due stagioni, riportato l'Inter ai vertici assieme ai compagni, disputato una finale di Europa League e vinto un titolo di Campioni d'Italia che manca dal 2010, essere nominato MVP dell'Europa League e della Serie A, lascerà i nerazzurri portando nelle casse del club una cifra record per il mercato Italiano', voi cosa avreste fatto? Non ci avreste messo subito la firma?".

Dopo Leo Messi, altro botto di mercato: "Dove va Kylian Mbappè", la bomba di Luciano Moggi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.