Lionel Messi, "maglie sold out": quanti milioni ha guadagnato il Psg in 24 ore, altro che CR7 alla Juve

14 agosto 2021 a

a

a

Quando la Juventus acquistò Cristiano Ronaldo, in molti sostenevano che si sarebbe ripagato da solo grazie agli introiti che avrebbe generato alla voce marketing. La storia ci dice che non è andata esattamente così e che per il club bianconero quello del fuoriclasse portoghese è stato un acquisto pesante e piuttosto condizionante. Completamente diversa invece la situazione di Lionel Messi, che il Psg ha messo sotto contratto per due anni (più opzione per il terzo) senza dover pagare nessun club per averlo.

"Non ci sono soldi...". Leo Messi, le pesantissime parole agli ex compagni del Barcellona: la Liga suda freddo

E quindi in questo caso è più facile rientrare dall’imponente investimento con il merchandising. Quanto accaduto nelle 24 ore successive all’ufficializzazione di Messi da parte del Psg ha però dell’incredibile: sono andate sold out tutte le maglie dell’argentino, che in questa sua nuova avventura indosserà il numero 30. Data l’esclusività della maglia, gli store in presenza e online del Psg sono stati letteralmente prese d’assalto, tanto da esserne vendute oltre un milione.

"Anche Cristiano Ronaldo al Psg". Sogno galattico? No, un piano preciso: "Così Al-Khelaifi lo strappa a parametro zero"

Praticamente in un solo colpo Messi ha fatto guadagnare al Psg una cifra vicina a quella di un anno del suo stipendio. Non che il presidente qatariota abbia di questi problemi, però di certo sarà contento di vedere che il suo investimento ha dato frutti immediati. Non resta che vedere se anche in campo arriveranno i risultati sperati.

Leo Messi al Psg, perché i francesi possono permetterselo: altro che Cristiano Ronaldo alla Juventus...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.