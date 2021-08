Marcell Jacobs, l'accusa della ex Renata Erika: "Stiamo ancora aspettando". Parole pesantissime sul primo figlio

18 agosto 2021 a

Altri guai privati per Marcell Jacobs. L'eroe azzurro delle Olimpiadi di Tokyo 2020, trionfatore a sorpresa con due ori storici nei 100 metri e nella staffetta 4x100, deve fare i conti con le accuse della agguerrita ex compagna Renata Erika, da cui ha avuto un figlio, il piccolo Jeremy.

Mentre Jacobs e la nuova fidanzata Nicole Daza sono in vacanza a Sabaudia (dove hanno incrociato la coppia vip per eccellenza dello sport italiano, quella formata da Francesco Totti e Ilary Blasi), Renata su Instagram attacca frontalmente il velocista di origini texane ma cresciuto in Italia. "Per tutti quelli che mi stanno chiedendo continuamente se Jeremy è in vacanza con suo papà Marcell, la risposta è no. Anzi, stiamo ancora aspettando la sua chiamata da quando è rientrato da Tokyo".



Subito dopo il clamoroso successo ai Giochi, Renata aveva già fatto intendere come i rapporti tra il campione e la sua famiglia non fossero proprio rose e fiori: "Siamo fieri de tuo risultato CAMPIONE DEL MONDO! Qui qualcuno non vede l’ora di riabbracciarti, spero che un giorno lo capirai!”, era stato il messaggio sibillino della ragazza sui social, lasciando intendere come la relazione tra Marcell e il figlio fosse un po' sfilacciata.

Jacobs ha avuto altri due figli da Nicole Daza: Anthony, nato nel 2019, e Meghan, venuta alla luce nel 2020. Nel 2022 ha già annunciato di voler sposare la sua nuova compagna.

