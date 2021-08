Conference Cup, la Roma passa in Turchia: Mou a un passo dall'Eurpopa, Pellegrini e Shomurodov piegano il Trabzonspor

19 agosto 2021 a

La Roma vince la prima partita "vera". I giallorossi di Josè Mourinho passano 2-1 in casa dei turchi del Trabzonspor e avvicinano il passaggio alla fase a gironi di Conference League, nuova competizione dell'Uefa. Tra sette giorni all'Olimpico basterà un pareggio per accedere al tabellone principale della terza coppa europea. Il gol vittoria lo firma all'81' il neo acquisto Shomurodov, dopo che il vantaggio di Pellegrini al 55' era stato vanificato dal pari dell'ex Parma Cornelius, a segno al 64'.

Nell'11 iniziale lo Special One schiera sulla trequarti capitan Pellegrini insieme a Zaniolo e Mkhitaryan alle spalle di Shomurodov, preferito a Mayoral. Dentro anche le new entry Rui Patricio e Vina, mentre è Ibanez a sostituire l’indisponibile Smalling. Meglio in turchi in avvio per possesso e intensità, ma la squadra di Avci punge solo con le conclusioni dalla distanza di Nwakaeme e dell’ex Napoli Hamsik. Prima della mezz’ora ecco lo squillo di Mkhitaryan (gol annullato per un tocco col braccio), lui come Pellegrini che non va lontano dal bersaglio. Particolarmente efficace sulla destra Karsdorp, vicino anche al gol prima dell’intervallo.

Ripresa decisamente più vivace, con la Roma che passa al minuto 55: azione costruita dai tre uomini della trequarti, Zaniolo e Mkhitaryan, quest’ultimo autore dell’assist per il tap-in di Pellegrini. Dura poco la gioia per i capitolini, beffati al 64' dal neoentrato Cornelius in campo da una manciata di secondi: il suo colpo di testa sul cross di Bruno Peres non lascia scampo a Rui Patricio. Il portoghese salva su Nwakaeme pochi minuti più tardi. Il gol partita arriva all'81' grazie al tap-in di Shomurodov: l’uzbeko non sbaglia da pochi passi dopo il palo di Mancini dagli sviluppi di corner.

