Cristiano Ronaldo verso il Manchester United: "Trattativa nascosta", l'agente ha depistato tutti?

27 agosto 2021 a

a

a

Alla fine Jorge Mendes potrebbe aver trovato la soluzione ideale per Cristiano Ronaldo. Quest’ultimo ha lasciato la Continassa per l’ultima volta dopo aver salutato tutti, mentre Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha confermato l’intenzione del portoghese di lasciare la Juventus nell’immediato. Fino a qualche ora fa sembrava esserci solo il Manchester City in corsa, con gli inglesi che però non vogliono pagare il cartellino e hanno chiesto all’agente di provare a liberarlo a costo zero.

Invece è spuntato prepotentemente anche il Manchester United, con il quale Mendes sarebbe stato in diretto contatto a partire da ieri notte: si tratta per il contratto e soprattutto per il costo del cartellino, con la Juventus che pretende non meno di 25 milioni per lasciar partire Ronaldo. Si tratterebbe di un ritorno a casa, dato che Cristiano è diventato grande nel calcio che conta proprio con la maglia dello United.

Le dichiarazioni degli allenatori delle due squadre di Manchester la dicono lunga sul futuro del portoghese. Guardiola ha dichiarato di essere “più che contento della squadra che ho e penso che rimarremo così”, mentre Solskjaer è stato decisamente più aperturista. “Abbiamo sempre avuto un buon rapporto - ha spiegato su CR7 - anche Bruno Fernandes ha parlato con lui e sa cosa proviamo per lui. Se mai dovesse allontanarsi dalla Juve, noi ci siamo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.