Cristiano Ronaldo addio, la Juventus cerca il sostituto: tam tam impazzito, una clamorosa sorpresa?

27 agosto 2021

a

a

L'addio alla Juventus è quasi ufficiale. Cristiano Ronaldo avrebbe già svuotato il suo armadietto alla Continassa e sarebbe a un passo da firmare con il Manchester City di mister Pep Guardiola, suo ex nemico ai tempi di Real Madrid e Barcellona. Decisiva la mediazione dell'agente Jorge Mendes, dopo una giornata di vertici e grandissima tensione con i dirigenti bianconeri Nedved, Arrivabene e Cherubini. La Juve, per lasciare andare il portoghese (36 anni e 30 milioni di euro a stagione di ingaggio) chiedeva 25 milioni, che eviterebbero una sanguinosa minusvalenza a bilancio. Soldi che il City ha accettato di versare.



Ora si apre però il capitolo tecnico spinoso. La Juve, sollevata da un paso economico, cerca l'alternativa a quello che negli ultimi anni è stato il bomber indiscusso della squadra, mettendo in crisi un altro pezzo da 90 come Dybala. La Juve aveva chiesto come contropartita tecnica al City Gabriel Jesus, 24enne attaccante brasiliano che piace a mister Allegri ma su cui è arrivato il veto di Guardiola. E allora ecco entrare in gioco Mino Raiola.

Il potentissimo agente ieri era a Torino. Si è parlato di un possibile scambio con il Wolverhampton tra Ruben Neves e Ramsey, ma il piatto forte potrebbe essere il ritorno in bianconero dell'ex promessa Moise Kean, altro pupillo di Allegri che lo lanciò giovanissimo in prima squadra nel 2018-19, prima delle avventure con Psg ed Everton. Altro nome caldo, l'ex capitano dell'Inter Mauro Icardi, anche lui oggi a Parigi ma di fatto separato in casa dopo l'arrivo di Leo Messi e potenziale panchinaro di lusso. Roba da matti: in termini di capacità realizzative, sarebbe il perfetto sostituto di CR7. Si parla anche di Pierre-Emerick Aubameyang, stagionato bomber (32 anni) dell'Arsenal. O del sogno Vlahovic dalla Fiorentina. Kean è il favorito, per questioni economiche cartellino e ingaggio sono nettamente più sostenibili. E occhio alla sorpresa Jovic, in prestito dal Real Madrid.

