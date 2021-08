Cristiano Ronaldo, spuntano le chat private: "Da quanto sapeva di tornare a Manchester", depistati tutti

27 agosto 2021 a

Il Manchester United ha ufficializzato il ritorno di Cristiano Ronaldo, che proprio con i Reds aveva mosso i primi passi nel calcio che conta. Poi al Real Madrid è diventato una leggenda vincendo quattro Champions League, mentre alla Juventus ha trascorso un triennio al di sotto di quelle che erano le aspettative. Adesso a 36 anni il portoghese ha deciso di ripartire da Manchester: ai bianconeri andranno 29 milioni, mentre a lui 30 per i prossimi due anni.

Ufficiale: Cristiano Ronaldo torna al Manchester United. "Ricoperto di soldi", i dettagli che fanno godere anche la Juve

Un retroscena curioso lo ha svelato Patrice Evra, vecchio compagno di Ronaldo che a cose fatte ha pubblicato sul suo profilo Instagram lo screen della chat di Whatsapp con il portoghese: dopo un messaggio audio in cui Evra verosimilmente gli ha chiesto in quale squadra andrà a giocare, Cristiano ha risposto “nel nostro club”. Allora l’ex calciatore francese ha capito subito che si trattava del Manchester United. Interessante notare l’orario: erano le 11 di stamattina, quando ancora non si parlava minimamente di un possibile ritorno all’Old Trafford.

Anzi, sembrava che l’unica squadra interessata a Ronaldo fosse il City. D’altronde appariva un po’ strano che Cristiano lasciasse la Continassa senza avere la garanzia di trovare un’altra squadra: e invece si è imbarcato sul volo privato già sapendo di finire allo United, con il quale probabilmente era stata condotta la trattativa senza che trapelasse niente già la scorsa notte.

