Luka Modric, "mancano pochi giorni": Milan, psicodramma tra i tifosi

Tornano a farsi sentire le voci sul futuro di Luka Modric, faro del centrocampo del Milan, il giocatore-chiave per la suqadra di Massimiliano Allegri, il tutto dall'alto dei suoi 40 anni. Già, 40 primavere alle spalle e in Serie A domina.

Ma si diceva: quale futuro per il croato? Partiamo dai punti fermi: il contratto col Milan scadrà il prossimo 30 giugno, l'intesa - per 3,5 milioni netto l'anno - era per una stagione soltanto. E ora, sul tavolo di Modric, sono già piovute proposte come allenatore e dirigente. Proposte che - questo il punto - Modric potrebbe anche pensare di accettare.