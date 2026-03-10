Libero logo
Luka Modric, "mancano pochi giorni": Milan, psicodramma tra i tifosi

martedì 10 marzo 2026
1' di lettura

Tornano a farsi sentire le voci sul futuro di Luka Modric, faro del centrocampo del Milan, il giocatore-chiave per la suqadra di Massimiliano Allegri, il tutto dall'alto dei suoi 40 anni. Già, 40 primavere alle spalle e in Serie A domina.

Ma si diceva: quale futuro per il croato? Partiamo dai punti fermi: il contratto col Milan scadrà il prossimo 30 giugno, l'intesa - per 3,5 milioni netto l'anno - era per una stagione soltanto. E ora, sul tavolo di Modric, sono già piovute proposte come allenatore e dirigente. Proposte che - questo il punto - Modric potrebbe anche pensare di accettare. 

Le indiscrezioni, insomma, trovano conferme: Modric potrebbe decidere di ritirarsi in rossonero. Il Milan, da par suo, già da tempo è in pressing per convincere il Pallone d'Oro 2018 a rinnovare per una seconda stagione. Tutto si deciderà nei prossimi giorni, settimane al massimo. E i tifosi del Milan restano con il fiato sospeso...

tag
milan
luka modric
serie a

Redazione
Lorenzo Pastuglia
Lorenzo Pastuglia