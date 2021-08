Juventus, "sta facendo l'impossibile per lui": a fari spenti, il grande bomber che può ribaltare gli equilibri

30 agosto 2021 a

a

a

"Al mercato ci sta pensando la società e mancano tre giorni alla fine, vediamo chi arriva". Mentre Massimiliano Allegri pronunciava queste parole in conferenza stampa, dopo la clamorosa sconfitta interna della Juventus contro l'Empoli, Moise Kean sbarcava a Torino per la sua seconda avventura in bianconera. Ma alla Juve continuano a monitorare con attenzione in queste ultime 60 ore di mercato Mauro Icardi. Dalla Francia assicurano che i bianconeri "stanno facendo l'impossibile per lui".

"Che gente serve alla Juve". Allegri brutale: come "saluta" Cristiano Ronaldo: ai ferri corti

Il centravanti argentino del Paris Saint-Germain presenta costi importanti e viene considerato parte del progetto tecnico di un PSG a sua volta coinvolto nell'incastro con il Real Madrid per Mbappé, che complica ulteriormente i ragionamenti su possibili cessioni in attacco. Una trattativa difficile, insomma, che però alla Juve stanno provando a imbastire già da un paio di giorni, parallelamente a quella più semplice già portata a termine per Kean.

Video su questo argomento Icardi, Guarin e Melo, scherzo a Mancini: restasenza parole.../ Guarda il video Federica Scano

La situazione è di quelle destinate a trascinarsi fino alle ultime ore di mercato, o almeno fino a quando ci sarà speranza di poterla chiudere positivamente. Perché da parte sua la Juventus ha già incassato un'apertura significativa: quella dello stesso Icardi, che attraverso il suo entourage ha confermato la disponibilità a vestire bianconero qualora fossero trovati tutti gli accordi del caso, dopo aver giurato fedeltà al club parigino nelle scorse settimane. Domani, 31 agosto, si chiude il mercato e si vedrà se i bianconeri saranno riusciti ad acquistare quel centrvanti di peso per l'attacco.

Video su questo argomento Icardi, Guarin e Melo, scherzo a Mancini: restasenza parole.../ Guarda il video Federica Scano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.